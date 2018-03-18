На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись участки на выборах президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья.
Екатеринбург
В Свердловской области, по данным регионального избиркома, все 80 территориальных избирательных комиссий и 2541 участковая избирательная комиссия готовы к проведению голосования.
"Организовано полное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления по подготовке помещений для голосования и организации всего избирательного процесса. Члены избирательных комиссий прошли обучение для применения новаций избирательного процесса – работе с КОИБами и использованию QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов", — приводятся в сообщении слова председателя комиссии Валерия Чайникова.
Более 123 тысяч свердловчан подали заявления о регистрации по месту фактического нахождения, сообщает облизбирком.
На территории Свердловской области видеонаблюдение в день голосования будет обеспечено в помещениях 1531 участковой избирательной комиссии и во всех 80 территориальных избиркомах. В Екатеринбурге планируется установить оборудование для видеонаблюдения на 518 избирательных участках из 552 сформированных на постоянной основе.
Для сравнения, в единый день голосования 10 сентября 2017 года камеры были установлены в помещениях 805 участковых комиссий, где непосредственно шел процесс голосования, а также в 12 территориальных комиссиях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска, уточняет избирательная комиссия региона.
Непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных на территории всей Свердловской области обеспечат 3222 камер видеонаблюдения.
От Челябинска до Югры
В Челябинской области 110 избирательных участков открылись раньше — чтобы работники промышленных предприятий смогли реализовать свое избирательное право. Так, в Аргаяшском районе пять участков открылись в 06.00 (04.00 мск), еще два – в 07.00 (05.00 мск), в Верхнеуральском районе в 06.00 (04.00 мск) открылись три участка, в Катав-Ивановске в 07.00 (05.00 мск) открылись четыре участка. Кроме того, в Челябинске все участки в Металлургическом районе города открылись в 06.00 (04.00 мск), в это же время открылись три участка в Курчатовском районе.
В Курганской области все избирательные участки открываются в 08.00 (06.00 мск).
В Башкирии и Оренбургской области в 8.00 (6.00 мск) открылись 3436 и 1750 избирательных участков соответственно. По данным региональных избиркомов, в Башкирии — более 3 миллионов избирателей, а в Оренбуржье — около 1,5 миллионов. Участки также организованы в местах временного пребывания избирателей, в больницах, санаториях, следственных изоляторах и на железнодорожных вокзалах.
Представитель избирательной комиссии Тюменской области рассказала РИА Новости, что 18 марта все избирательные участки региона откроются в 08.00 (6.00 мск) и будут работать до 20.00 (18.00 мск).
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах часть участков традиционно открылась раньше обычного — в 6.00 (4.00 мск). Делается это для того, чтобы смогли проголосовать работники нефтегазовых предприятий, на которых работа строится по принципу непрерывного цикла. Несмотря на воскресный день, они выезжают к месту производства задолго до 8.00 и возвращаются уже после закрытия избирательных участков.
В общей сложности в Югре в день голосования будут работать свыше 700 избирательных участков, на Ямале — более 220.
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