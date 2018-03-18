Выборы 2018

На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись участки на выборах президента

06:3118.03.2018
Новости
01210
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах РоссииВыборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Село на Чукотке первым показало стопроцентную явку на президентских выборах

Екатеринбург

В Свердловской области, по данным регионального избиркома, все 80 территориальных избирательных комиссий и 2541 участковая избирательная комиссия готовы к проведению голосования.

"Организовано полное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления по подготовке помещений для голосования и организации всего избирательного процесса. Члены избирательных комиссий прошли обучение для применения новаций избирательного процесса – работе с КОИБами и использованию QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов", — приводятся в сообщении слова председателя комиссии Валерия Чайникова.

Более 123 тысяч свердловчан подали заявления о регистрации по месту фактического нахождения, сообщает облизбирком.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Забайкалье рассказали о явке на президентских выборах

На территории Свердловской области видеонаблюдение в день голосования будет обеспечено в помещениях 1531 участковой избирательной комиссии и во всех 80 территориальных избиркомах. В Екатеринбурге планируется установить оборудование для видеонаблюдения на 518 избирательных участках из 552 сформированных на постоянной основе.

Для сравнения, в единый день голосования 10 сентября 2017 года камеры были установлены в помещениях 805 участковых комиссий, где непосредственно шел процесс голосования, а также в 12 территориальных комиссиях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска, уточняет избирательная комиссия региона.

Непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных на территории всей Свердловской области обеспечат 3222 камер видеонаблюдения.

От Челябинска до Югры

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Забайкалье рассказали о явке на президентских выборах

В Челябинской области 110 избирательных участков открылись раньше — чтобы работники промышленных предприятий смогли реализовать свое избирательное право. Так, в Аргаяшском районе пять участков открылись в 06.00 (04.00 мск), еще два – в 07.00 (05.00 мск), в Верхнеуральском районе в 06.00 (04.00 мск) открылись три участка, в Катав-Ивановске в 07.00 (05.00 мск) открылись четыре участка. Кроме того, в Челябинске все участки в Металлургическом районе города открылись в 06.00 (04.00 мск), в это же время открылись три участка в Курчатовском районе.

В Курганской области все избирательные участки открываются в 08.00 (06.00 мск).

В Башкирии и Оренбургской области в 8.00 (6.00 мск) открылись 3436 и 1750 избирательных участков соответственно. По данным региональных избиркомов, в Башкирии — более 3 миллионов избирателей, а в Оренбуржье — около 1,5 миллионов. Участки также организованы в местах временного пребывания избирателей, в больницах, санаториях, следственных изоляторах и на железнодорожных вокзалах.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Забайкалье рассказали о явке на президентских выборах

Представитель избирательной комиссии Тюменской области рассказала РИА Новости, что 18 марта все избирательные участки региона откроются в 08.00 (6.00 мск) и будут работать до 20.00 (18.00 мск).

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах часть участков традиционно открылась раньше обычного — в 6.00 (4.00 мск). Делается это для того, чтобы смогли проголосовать работники нефтегазовых предприятий, на которых работа строится по принципу непрерывного цикла. Несмотря на воскресный день, они выезжают к месту производства задолго до 8.00 и возвращаются уже после закрытия избирательных участков.

В общей сложности в Югре в день голосования будут работать свыше 700 избирательных участков, на Ямале — более 220.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

 

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена