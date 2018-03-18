Губернатор Приамурья проголосовал на избирательном участке Амурского ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Амурской области Александр Козлов проголосовал на временном избирательном участке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщает пресс-служба правительства Приамурья в воскресенье.

"Вместе с Александром Козловым на площадке АГПЗ свой выбор сделают строители завода. Заявления о смене мест голосования написали более 2 тысяч граждан РФ из 25 регионов России, в том числе из городов и районов Амурской области. Это сотрудники 37 подрядных и субподрядных организаций, реализующих проект",- сообщает пресс-служба.

Избирком Приамурья организовал для строителей ГПЗ два избирательных участка на территории вахтового поселка, Козлов также заранее написал заявление о смене места голосования.

"Я приехал поддержать строителей и поблагодарить их за активную гражданскую позицию. Это замечательно, что сегодня люди, работающие вдали от дома, могут, не покидая рабочего места, реализовать свое конституционное право гражданина РФ",- цитирует пресс-служба главу региона.

Вахтовый поселок для строителей завода построен из блочно-модульных зданий по новым технологиям. Здесь есть общежития, столовые, медпункты, бани, гостиницы, прачечные и физкультурно-оздоровительные комплексы. Поселок рассчитан на 5 тысяч человек, полностью он будет построен и сдан в июле 2018 года. Амурский газоперерабатывающий завод будет сдан в эксплуатацию в 2019 году, он станет крупнейшим в России. На строительстве завода будет задействовано порядка 15 тысяч человек, количество рабочих мест на самом АГПЗ составит 3000 человек.

"Сегодня россияне делают выбор. И от этого выбора зависит, кто поведет нашу страну вперед. Вся наша жизнь состоит из выбора; из решений. И хочу сказать, что всего одно решение может круто изменить не просто жизнь человека, а изменить судьбу всего региона. Амурская область – как пример этого. Было всего одно решение, которое отрезало нам путь назад. Только вперед. Только новый облик Амурской области. И спасибо за это решение. Теперь есть область "до" и есть "после",- высказался Козлов после того, как проголосовал.

Козлов подчеркнул, что сейчас раскрывается новая специализация региона, который раньше ориентировался на сельское хозяйство.

"…Одно решение – и начинает строиться комфортный регион. Уже сейчас пример – это Свободный (рядом с этим городом строится Амурский ГПЗ — ред). Из глубоко депрессионного города он выходит на передовую. Свободный возрождается. У него уже новый статус – город Президентского внимания. В рамках комплексного социально-экономического плана развития — в городе появится новое современное жилье, будут построены школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, культуры и многое другое. И всё это благодаря всего одному решению, которое было принято Президентом. Мечты о лучшем становятся реальностью. Но главное в мечтах – это решение. Решение их осуществить",- добавил Козлов.

Ранее журналистам сообщили в официальном региональном пресс-центре по освещению выборов президента РФ, что на 10 часов утра (4.00 мск) в Приамурье проголосовали 11,62% избирателей. Для сравнения 4 марта 2012 года явка на президентских выборах в Приамурье на это время составила 8,36%.

В Амурской области 18 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления — усиление северо-западного ветра до 15-20 м/сек.

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