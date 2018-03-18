Активнее всего в Хабаровском крае голосуют в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Жители Комсомольского района и города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, где реализуется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития, на выборах президента РФ голосуют активнее, чем в других районах, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.
По данным избиркома, на 10 утра (3.00 мск) воскресенья в Комсомольском районе проголосовали 25% избирателей, в Комсомольске-на-Амуре – 12,03%. На выборах президента РФ в 2012 году к этому времени было 17,97% и 6,63% соответственно.
"Традиционно лидируют северные районы – Аяно-Майский, тугуро-Чумиканский, Охотский, ну и Комсомольский муниципальный район. В первых трех люди голосовали досрочно, поэтому и явка. А Комсомольский район – люди идут с утра на избирательные участки. Несколько хуже голосуют Бикинский район и несколько районов города Хабаровска. В целом явка на этих выборах выше, чем на предыдущих", — сказал Накушнов.
По данным избиркома, на 10 утра в Хабаровском крае проголосовали 11,31%, в 2012 году на это время – 7,07%.
Как сообщил Накушнов, нарушений на избирательных участках не зарегистрировано. "Поступили в избирком 13 жалоб, четыре из них подтвердились. Связаны они с агитацией", – пояснил он.
В апреле 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре". Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и стал первым в новейшей истории страны правительственным планом развития Комсомольска-на-Амуре.
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