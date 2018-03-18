Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в самых восточных регионах страны составила к полудню местного времени 30,37%, свидетельствуют данные о предварительной явке на сайте ЦИК.

Так, на Камчатке свои голоса отдали 31% (на 3.00 мск), в Магаданской области 27,7% (4.00 мск), на Чукотке — 47,3% (на 3.00 мск) и на Сахалине 29% (на 4.00 мск).

На 10 утра местного времени явка составила в среднем 10,4%, в том числе в Якутии 11,6%, в Забайкалье 7,5%, в Приморье 9,1%, в Хабаровском крае 11,3%, в Амурской области 11,6% и в Еврейской автономной области 10,7%.

Активнее всех к 10 утра (01.00 мск) проголосовала Чукотка — 28,1%.

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