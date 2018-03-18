В Забайкалье рассказали о явке на президентских выборах

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Забайкальском крае составляет 7,5% к 10.00 местного времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Избирательной комиссии Забайкальского края.

"Явка составила 7,5%. Проголосовало более 59 тысяч избирателей. Нарушений не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

Самая высокая явка в Тунгиро-Олёкминском районе — 23,2%. На выборах президента 2012 года явка в крае на это же время составляла чуть менее пяти процентов.

Губернатор региона Наталья Жданова проголосовала одной из первых, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.

"Народ идет очень активно, при чем, самых разных возрастов и профессий. На данный момент – явка активная, она ожидаема, потому что это главные выборы в стране, любой человек, мыслящий по-государственному, любой патриот нашей страны и Забайкалья примет участие в этом событии", — сказала Жданова.

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