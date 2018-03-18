Жители Чукотки пришли голосовать, несмотря на 50-градусный мороз

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отдал свой голос в ходе выборов президента Российской Федерации в Анадыре и отметил, что, несмотря на пургу и 50-градусный мороз, местные жители активно голосуют, сообщает правительство.

"Сегодня все 55 избирательных участков открылись вовремя, и жители, несмотря на непогоду, приходят и голосуют. Как вы видите, в Анадыре сегодня пурга, в Билибино и Певеке сильный мороз до 50 градусов. Хочу поблагодарить тех, кто отдал свой голос", — отметил Копин.

На 12.00 (03.00 мск) явка в регионе составила 47,29% — это 15 798 человек. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовало 48% избирателей. Активнее всего, по данным регионального избиркома, голосуют в Эгвекиноте, там свои голоса отдали 67,13% избирателей.

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