Губернатор Сахалина проголосовал на президентских выборах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко проголосовал на выборах президента России, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Выборы президента – это знаковое событие для всей страны и ее будущего, для определения главного курса дальнейшего развития. И быть безучастным к этому невозможно. Потому что мы живем в этой стране и являемся ее частью. Сахалинская область сегодня делает важнейший выбор одной из первых в России. Понимая значимость происходящего, сахалинцы и курильчане активно идут на избирательные участки", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Председатель избирательной комиссии на участке в Южно-Сахалинске, где голосовал глава региона, Евгения Игнатова сказала, что на участке многолюдно, активно идут все категории избирателей – от молодежи до пенсионеров, приходят даже с детьми. Настроение у всех хорошее, рассказала глава избиркома.

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