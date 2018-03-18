Трутнев проголосовал на выборах во время рабочей поездки в Якутск

ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства в Якутске, где находится в рабочей поездке, и сообщил журналистам, что явка на выборах президента выше, чем раньше.

"Мне поручено развивать Дальний Восток Российской Федерации, поэтому я был уверен в том, что мне и голосовать нужно на Дальнем Востоке", — сказал Трутнев журналистам, добавив, что уже вечером планирует вернуться домой и встретиться с семьей.

"С утра уже получаю сводки из всех регионов, как идет голосование, какая явка. Явка во всех регионах Дальнего Востока на этот час выше, чем раньше. Я надеюсь, в этом есть часть и нашего труда, потому что сегодня на Дальнем Востоке реализуются сотни новых инвестиционных проектов, строятся новые объекты социальной сферы", — отметил вице-премьер.

По его словам, никакое правительство, никакой министр или вице-премьер в одиночку не в состоянии изменить ситуацию на огромной территории. "Ее надо менять вместе. Каждый человек должен для себя сделать выбор: он просто читает по утрам газеты и смотрит телевизор, или он сам впрягается в какую-то работу, что-то пытается сделать для себя, для семьи, для страны. Выборы – это тоже большая часть того, чтобы поучаствовать в жизни страны, чтобы сделать что-то важное. Даже, наверное, самая важная часть, потому что мы выбираем президента России", — заявил вице-премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев, который отвечает за дальневосточный регион, явно проголосовал не по прописке, но в регионе, который курирует. В восемь утра в Якутске было ясно и 23 градуса мороза pic.twitter.com/YEhuhlDHEG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.

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