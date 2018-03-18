Трутнев проголосовал на выборах во время рабочей поездки в Якутск

ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства в Якутске, где находится в рабочей поездке, и сообщил журналистам, что явка на выборах президента выше, чем раньше.
"Мне поручено развивать Дальний Восток Российской Федерации, поэтому я был уверен в том, что мне и голосовать нужно на Дальнем Востоке", — сказал Трутнев журналистам, добавив, что уже вечером планирует вернуться домой и встретиться с семьей.
"С утра уже получаю сводки из всех регионов, как идет голосование, какая явка. Явка во всех регионах Дальнего Востока на этот час выше, чем раньше. Я надеюсь, в этом есть часть и нашего труда, потому что сегодня на Дальнем Востоке реализуются сотни новых инвестиционных проектов, строятся новые объекты социальной сферы", — отметил вице-премьер.
По его словам, никакое правительство, никакой министр или вице-премьер в одиночку не в состоянии изменить ситуацию на огромной территории. "Ее надо менять вместе. Каждый человек должен для себя сделать выбор: он просто читает по утрам газеты и смотрит телевизор, или он сам впрягается в какую-то работу, что-то пытается сделать для себя, для семьи, для страны. Выборы – это тоже большая часть того, чтобы поучаствовать в жизни страны, чтобы сделать что-то важное. Даже, наверное, самая важная часть, потому что мы выбираем президента России", — заявил вице-премьер.
Вице-премьер Юрий Трутнев, который отвечает за дальневосточный регион, явно проголосовал не по прописке, но в регионе, который курирует. В восемь утра в Якутске было ясно и 23 градуса мороза pic.twitter.com/YEhuhlDHEG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.