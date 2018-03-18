Почти половина жителей Чукотки за утро проголосовала на выборах президента

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Треть избирателей Камчатки и почти половина — Чукотки проголосовали утром на выборах президента РФ.

В ЕАО по состоянию на 10.00 (03.00 мск) проголосовало 10,57%. На президентских выборах в 2012 году на это время на участки пришли 6,55% избирателей.

В Сахалинской области по состоянию на 10.00 (2.00 мск) проголосовало 12,01% от общего числа избирателей, или 44 410 человек. В 2012 году эта цифра составила 7,11% — почти 28 тысяч человек.

Явка на 10.00 (02.00 мск) на Колыме составила 11,69%. На это время на прошлых выборах президента проголосовало 7,22% избирателей.

На Чукотке к этому времени избиратели голосуют уже 4 часа. К 12.00 (03.00 мск) явка составила 47,29% — это 15 798 человек. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовало 48% избирателей. Активнее всего, по данным регионального избиркома, голосуют в Эгвекиноте, там свои голоса отдали 67,13% избирателей.

Треть избирателей на Камчатке уже отдали свои голоса за того или иного кандидата в президенты. К 12.00 (03.00 мск) явка в крае составила 31,05%, что почти на 8% больше, чем на президентских выборах 2012 года. В краевом избиркоме отметили, что активнее других голосуют жители Алеутского района, там свой выбор сделали уже 77,37% избирателей.

На 10.00 (03.00 мск) в Хабаровском крае явка составила 11,31%, всего в крае 1,03 миллиона избирателей. В 2012 году явка была 7,07%. В Приморье на это время явка составила 9,07%, тогда как на предыдущих президентских выборах — 7,02%.

Очереди и будущие президенты

В Приморье, по данным краевых властей, на многих участках на момент открытия образовались очереди из желающих проголосовать. В посёлке Восток Красноармейского района, в поселках Черниговского района и в Большом Камне несколько десятков человек ждали открытия УИКов. Досрочно в Приморье проголосовали почти 10 тысяч человек. Это 7684 избирателей на 218 судовых участках, 1088 жителей труднодоступных населенных пунктов и 1470 избирателей на участках, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

На Колыме на многих участках также выстроились очереди. Члены избирательных комиссий отмечают небывалую активность и хорошее настроение голосующих. "Активность была очень высокая… Избиратель ожидал, когда мы объявим об открытии, с большим желанием отдать свой долг", — рассказал председатель участковой избирательной комиссии в Магадане Ришад Жамалетдинов.

Также об очередях из желающих отдать свой голос сообщают на Курилах.

Член Совета Федерации от ЕАО Ростислав Гольдштейн, который проголосовал в Биробиджане, отметил, что сегодня не просто выборы. "Это своего рода замер нашей гражданской ответственности и социальной солидарности. Я совершенно уверен, что жители ЕАО проголосуют не только за выбранного ими кандидата, но и за себя, за своё будущее. Варианты всегда есть, но выбор у нас всех общий: за Россию, за ЕАО, за президента, который возглавит страну до 2024 года", — добавил сенатор.

В Биробиджане активно голосуют студенты. Одним из первых посетил избирательный участок 102 села Птичник студент из Хабаровска Никита Ли. "Вся моя семья, мама и бабушка сегодня здесь на участке работают, я не мог в этот день не приехать сюда из Хабаровска, чтобы отдать голос именно на своей малой родине. Возможно, в будущем я стану президентом РФ или губернатором ЕАО, и вы обо мне еще услышите", – заявил студент.

Артисты идут на выборы

Заслуженный артист России, художественный руководитель Камчатского камерного оркестра Александр Гилёв проголосовал в Петропавловске-Камчатском.

"Настроение замечательное. Сегодня тот день, когда мы должны проявить свою правильную гражданскую позицию, зная, что от голоса каждого из нас зависит наше определенное будущее… Камчатка! Голосуем первыми!" — сказал Гилёв.

Также на Камчатке проголосовали члены труппы Камчатского театра драмы и комедии, заслуженные артисты России Татьяна Дерегузова и Вячеслав Таратынов, после этого они отправились на репетицию.

"Выбора нет, ведь выборы есть. А вообще сейчас такая сложная обстановка в мире, что мы едины и мы непобедимы… Мы подумали, что надо прийти на помощь стране. У нас другой нет родины! Дорогие земляки, живите долго и счастливо и приходите на выборы, если вы еще дома", — призвали артисты.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил рост активности избирателей на Камчатке и Чукотке по сравнению с выборами 2012 года.

"Еще одно подтверждение эффективности организации рекламной кампании ЦИК по информированию избирателей. Первые результаты по явке на востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране", — сказал политолог.