Сюрпризы эфира: ЦИК занес в историю сотрудника посольства в Новой Зеландии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Прямой эфир нередко преподносит сюрпризы, им отметился и сеанс связи ЦИК России с дипмиссией в Новой Зеландии, где 18 марта открылись участки для голосования россиян на выборах президента.

В рамках заседания ЦИК, приуроченного к старту голосования на выборах президента РФ, был запланирован сеанс связи с российским посольством в Новой Зеландии — посол Валерий Терещенко должен был рассказать об открытии участков в этой стране.

Диалог с посольством начал член Центризбиркома Василий Лихачев. "Коллеги, доброе утро", — поприветствовал он. Некоторое время ответом служило молчание, и, наконец, звонок прошел — пошли первые гудки.

Очень оперативно на том конце провода взяли трубку. "Доброе утро, вас беспокоит Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Памфилова Элла Александровна", — представилась председатель ЦИК, отметив, что ждут на связь Валерия Яковлевича Терещенко.

То ли сигнал запаздывал, то ли собеседник не расслышал, но последовал ответ: "Слушаю вас".

"Валерий Яковлевич, у вас уже почти два часа идет голосование. С вашим опытом — вы были послом во многих странах — как вы оцениваете сегодняшнюю кампанию?" — обратился к собеседнику Лихачев.

"Извините, пожалуйста, это дежурный по посольству. Вам нужен Валерий Яковлевич?" — уточнил собеседник.

Такой курьез вызвал улыбки сотрудников комиссии и журналистов, подняв настроение всем, кто собрался поздним вечером на это заседание.

"Дежурный по посольству уже вошел в историю электоральной кампании", — отметил Лихачев.

Замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил, что это прямой эфир. "Ну, в этом и есть прелести прямого эфира, это же не подстава", — добавил он.

Шутки в сторону

В ожидании один из присутствующих решил пошутить: "Пошел будить посла". "Я думаю, что посол — председатель участковой избирательной комиссии, и он должен быть на посту", — поправил Булаев.

Наконец, искомый собеседник оказался на проводе, и глава ЦИК попросила рассказать, как обстоят дела с выборами.

"Докладываю: ровно в восемь часов по новозеландскому времени в трех крупнейших городах страны — Веллингтоне, Окленде и Крайстчерче — открылись три избирательных участка по выборам президента Российской Федерации", — бодро ответил посол.

Он отметил, что есть уже первые проголосовавшие. "Обстановка спокойная, деловая. В Окленде, как мне доложили, устроили пикет отдельные граждане с призывом не голосовать. Но на них особого внимания те, кто пришел исполнить свой конституционный долг, не обращают. А так, у нас здесь (Веллингтоне – ред.) и в Крайстчерче все спокойно", — отрапортовал Терещенко.

На консульском учете в Новой Зеландии состоят 3,5 тысячи человек, голосуют и некоторые российские туристы, находящиеся там в день выборов.

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