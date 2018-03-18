На Камчатке участники гонки на собачьих упряжках проголосовали на выборах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщает правительство региона.

В этом году "Берингия" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса как самая протяжённая гонка на собачьих упряжках в мире. Маршрут заезда пролегает от камчатского села Мильково до посёлка Марково Чукотского автономного округа. Гонка стартовала 10 марта.

"С каждым днём каюры уходят всё дальше на север края. В настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населённых пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать своё избирательное право. Для этого в лес к месту очередной стоянки прибыла выездная участковая избирательная комиссия", — рассказал заместитель руководителя "Берингии-2018" Артём Чернов.

Чтобы добраться к каюрам, представителям избиркома потребовалось чуть больше четырех часов. От ближайшего населённого пункта – посёлка Ключи – они сначала ехали на вездеходе, а потом пересели на снегоходы. В общей сложности в голосовании берингийцев приняли участие 45 человек. В их числе каюры, волонтёры, представители оргкомитета гонки – это камчадалы и жители других регионов страны.

"Первый раз голосую в лесу. От краевой столицы здесь больше 600 километров, от посёлка Ключи порядка 80: здесь нет ни сотовой связи, ни Интернета, а вот избирательный участок есть и есть возможность выбирать. Это ведь здорово!" — сказал участник группы сопровождения "Берингии-2018" Алексей Солодяков.

Одна из участниц —18-летняя дебютантка "Берингии" Алиса Ищенко проголосовала впервые. За участие в выборах представители избиркома подарили ей футболку "Камчатка. Голосуем первыми!".

"Это, безусловно, память на всю жизнь. И я очень рада, что могу реализовать своё право, сделать свой выбор, находясь в гонке, так далеко от дома", — сказала Алиса Ищенко.

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