Глава Хабаровского края проголосовал на выборах одним из первых в регионе

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт одним из первых избирателей в регионе проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА новости с места событий.

"Настроение праздничное, как всегда на выборах. На выборах всегда праздничное настроение, и ранее, а сегодня особенно. Потому что выбираем президента", — сказал Шпорт РИА Новости.

После процедуры голосования Шпорт осмотрел торговые ряды с продукцией местных производителей. В воскресенье в Хабаровском крае на всех избирательных участках впервые на Дальнем Востоке стартовал проект "Народный стол – Наш выбор 27". Один из ресторанов города представил на выставке "Завтрак президента", куда вошла геркулесовая каша, омлет, запеченные сырники и домашний чай.

Губернатор отведал геркулесовой каши.

"Каша- супер! Я думаю, президенту, понравится. Вообще это правильно. Первым должен съесть губернатор. Если останется жив, то можно давать президенту", — пошутил Шпорт.

Он сообщил журналистам, что в регионе открылись все избирательные участки.

"Сегодня в крае открылось 800 избирательных участков, еще 54 организованы на кораблях. Я рано пришел, я вижу, что люди пришли пораньше, проголосовали, у них праздничное настроение. Чего мы и добивались. Я приглашаю всех, кто еще не просунулся, прийти на участки и проголосовать. Для нас важен голос каждого жителя края", — сказал губернатор.

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