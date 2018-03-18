Выборы 2018

Члены избиркома добрались до оленеводов на Чукотке только с третьей попытки

02:3718.03.2018
Новости
0850
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПроверка избирательных бюллетеней во время подготовки избирательного участкаПроверка избирательных бюллетеней во время подготовки избирательного участка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Чукотки из-за рыхлого снега и пурги только с третьей попытки смогли добраться до оленеводов Лоринской тундры, которые досрочно проголосовали на выборах президента РФ в яранге, сообщает правительство региона.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Российские полярники проголосовали в Антарктиде

Началось досрочное голосование в первый разрешенный законом день – 25 февраля и завершилось накануне 17 марта. Всего на Чукотке зарегистрировано 33 тысячи 380 избирателей. Представители избиркомов побывали у кочующих в тундре оленеводов, у золотодобытчиков и военнослужащих, у работников полярных станций.

"Использовали всю возможную технику – добирались на ТРЭКОЛах, снегоходах и вертолетах. На сегодня проголосовало более 2,5 тысяч избирателей (7.58% от избирателей), около 1 одной тысячи человек из других регионов страны – это сотрудники горнодобывающих предприятий. На месторождениях "Кекура" и "Песчанка" в этот раз впервые прошло досрочное голосование", — сообщила председатель окружной избирательной комиссии Оксана Талызина.

Всего для досрочного голосования было запланировано 46 маршрутов. Одними из первых в Чукотском районе проголосовали оленеводы Лоринской и Нешканской тундры.

Голосование на избирательном участке
© РИА Новости / Петр Мартыненко
В ЦИК объяснили наличие бюллетеней в урнах при открытии одного из участков

Досрочное голосование у лоринцев стало самым непростым для членов избиркома: 26 февраля добраться на вездеходах до лоринских бригад СХП "Заполярье" не удалось. В течение десяти часов вездеходы шли по заснеженной тундре, но смогли преодолеть всего половину пути – 65 километров из 135. Мокрый и рыхлый снег не дал возможности вездеходам двигаться дальше. В результате водителям вездеходов пришлось повернуть обратно в поселок Лаврентия.

Вторая попытка на снегоболотоходе "Странник" тоже не увенчалась успехом. После этого, переждав пургу, члены избиркома вновь выехали в тундру, но уже на снегоходах. С третьей попытки уже в начале марта в лоринские оленеводческие бригады сельхозпредприятия "Заполярье" попасть всё же удалось, и досрочное голосование состоялось.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл и другие российские духовные лидеры проголосуют на выборах

"На момент голосования в Лоринской тундре находились восемь оленеводов. Члены избиркома установили в яранге ширму для голосования, разместили плакаты с ознакомительной информацией о кандидатах в президенты РФ. Все оленеводы сделали свой выбор. Также досрочное голосование прошло в самых отдалённых участках Чукотского района – на острове Ратманова и в нешканских оленеводческих бригадах", — сказала председатель территориальной избирательной комиссии Чукотского района Марина Коньшина.

По данным на 10.00 местного времени на Чукотке проголосовало 28,06% избирателей – 9 тысяч 367 человек.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

 

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена