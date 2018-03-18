Члены избиркома добрались до оленеводов на Чукотке только с третьей попытки

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Чукотки из-за рыхлого снега и пурги только с третьей попытки смогли добраться до оленеводов Лоринской тундры, которые досрочно проголосовали на выборах президента РФ в яранге, сообщает правительство региона.
Началось досрочное голосование в первый разрешенный законом день – 25 февраля и завершилось накануне 17 марта. Всего на Чукотке зарегистрировано 33 тысячи 380 избирателей. Представители избиркомов побывали у кочующих в тундре оленеводов, у золотодобытчиков и военнослужащих, у работников полярных станций.
"Использовали всю возможную технику – добирались на ТРЭКОЛах, снегоходах и вертолетах. На сегодня проголосовало более 2,5 тысяч избирателей (7.58% от избирателей), около 1 одной тысячи человек из других регионов страны – это сотрудники горнодобывающих предприятий. На месторождениях "Кекура" и "Песчанка" в этот раз впервые прошло досрочное голосование", — сообщила председатель окружной избирательной комиссии Оксана Талызина.
Всего для досрочного голосования было запланировано 46 маршрутов. Одними из первых в Чукотском районе проголосовали оленеводы Лоринской и Нешканской тундры.
Досрочное голосование у лоринцев стало самым непростым для членов избиркома: 26 февраля добраться на вездеходах до лоринских бригад СХП "Заполярье" не удалось. В течение десяти часов вездеходы шли по заснеженной тундре, но смогли преодолеть всего половину пути – 65 километров из 135. Мокрый и рыхлый снег не дал возможности вездеходам двигаться дальше. В результате водителям вездеходов пришлось повернуть обратно в поселок Лаврентия.
Вторая попытка на снегоболотоходе "Странник" тоже не увенчалась успехом. После этого, переждав пургу, члены избиркома вновь выехали в тундру, но уже на снегоходах. С третьей попытки уже в начале марта в лоринские оленеводческие бригады сельхозпредприятия "Заполярье" попасть всё же удалось, и досрочное голосование состоялось.
"На момент голосования в Лоринской тундре находились восемь оленеводов. Члены избиркома установили в яранге ширму для голосования, разместили плакаты с ознакомительной информацией о кандидатах в президенты РФ. Все оленеводы сделали свой выбор. Также досрочное голосование прошло в самых отдалённых участках Чукотского района – на острове Ратманова и в нешканских оленеводческих бригадах", — сказала председатель территориальной избирательной комиссии Чукотского района Марина Коньшина.
По данным на 10.00 местного времени на Чукотке проголосовало 28,06% избирателей – 9 тысяч 367 человек.
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