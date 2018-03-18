Лирические нотки и насущные вопросы: в ЦИК поспорили после старта выборов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заседание ЦИК России, приуроченное к старту голосования на выборах президента, отметилось спором — не между лириками и физиками, но между членами с решающим и совещательным голосом.

Центризбирком поздно вечером 17 марта, когда открываются избирательные участки на Камчатке и Чукотке, провел заседание, в ходе которого по видеоконференции связался с избирательными комиссиями обоих регионов, чтобы узнать, как начался процесс голосования. Кроме того, в ЦИК транслировались видеоролики о голосовании там, нередко в экстремальных условиях, даже были сеансы связи с полярной станцией "Беллинсгаузен" в Антарктиде, где образован избирательный участок, и с посольством в Новой Зеландии, где примерно в то же время открылся участок для голосования россиян.

Член ЦИК России с правом совещательного голоса (ПСГ) Тимур Валеев примерно на середине заседания прервал, по его словам, "лирическую нотку", задав вполне насущный вопрос, касающийся рамок компетенции члена комиссии с совещательным голосом.

"Можно вопрос? Лирическая нотка чтобы закончилась. У меня вопрос: имеют ли право члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса снимать на избирательных участках?" — поинтересовался он.

Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что имеется в виду, вероятно, фото- и видеосъемка, и подтвердила, что член избиркома с совещательным голосом может ее производить. "Да, конечно, и своими разъяснениями ЦИК это неоднократно подтверждал", — пояснила она.

"Почему по всем избирательным комиссиям Российской Федерации распространен так называемый рабочий блокнот УИК, где один из пунктов гласит, что ПСГ не имеет права осуществлять съемку?" — парировал Валеев.

По его словам, этот документ был утвержден ЦИК и разослан во все избирательные комиссии, и такое положение "ставит под угрозу всю прозрачность системы выборов в день голосования".

Вопрос рабочий, но неактуальный

Глава ЦИК Элла Памфилова возразила, что этот вопрос уже неактуален. "Извините, я сразу скажу, что вы говорите о вчерашнем дне. Это была ошибка, которая давно исправлена", — пояснила она.

Валеев же сообщил, что сегодня был на избирательном участке и видел, что комиссия там работает по прежним методичкам. В аппарате ЦИК отметили, что эта ситуация имела место месяц назад, она уже исправлена и до всех избирательных комиссий доведена позиция о возможности осуществления съемки; проблем не должно быть, заверили в избиркоме. Гришина уточнила, что 22 февраля соответствующее письмо было разослано во все региональные избирательные комиссии.

Валеев вновь напомнил, что сегодня был на избирательном участке в Москве, но его прервал замглавы ЦИК Николай Булаев, попросив "не превращать это в монолог".

Председатель ведомства в ситуации все же решила разобраться и попросила члена ЦИК с совещательным голосом назвать номер участковой комиссии, где он побывал, после чего поручила выяснить подробности.

Член Центризбиркома Александр Клюкин попытался вернуть ход заседания в прежнее русло. "Может, все-таки мы продолжим то, что мы делаем? Если господину не нравятся лирические нотки", — начал он, но завершить мысль глава избиркома ему не дала.

"Не надо, он член Центральной избирательной комиссии, он задал вопрос, давайте ответим. Это нормально, так и должно быть, это рабочая ситуация, и надо, чтобы никаких сомнений не осталось", — подчеркнула Памфилова.

Клюкин отметил, что Валееву "уже дали ответ — он не нравится, но другого ответа пока не будет". "Почему не нравится? Меня ответ устроил. Если все это будет соблюдаться", — парировал тот.

В спор вмешался член ЦИК Николай Левичев, нехарактерно для него громко, заставив тем самым замолчать заспоривших было Клюкина и Валеева, он констатировал: "Уважаемый коллега Валеев, у вас было достаточно собственной компетенции, чтобы решить этот вопрос".

Тот пояснил: "Я его не решил". За него вновь вступилась Памфилова, подчеркнув, что он поступил абсолютно правильно, задав вопрос. Клюкин возмутился, что некоторым просто нужно портить настроение.

"Между прочим, нас сейчас ждет сеанс связи с Беллинсгаузеном. Там много людей, они россияне, они голосуют, они хотят рассказать, как это делают", — напомнил он.

"Человек задал конкретный вопрос, рабочий. Поэтому я прошу вас правильно, адекватно на это реагировать", — заключила Памфилова.

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