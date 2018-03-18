Власти Камчатки организуют доставку избирателей на участки из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Камчатские власти организуют доставку избирателей на участки в день президентских выборов из-за непогоды, сообщает правительство региона.
Жители Камчатки одними из первых в стране начали голосовать. Участки здесь открылись в 23.00 мск 17 марта.
"Все избирательные участки на Камчатке заработали. К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам, поэтому уверен, что все пройдет хорошо. Уже сейчас можно сказать, что наши жители активно идут на участки, чтобы воспользоваться своим избирательным правом", — сообщил губернатор Владимир Илюхин, который к этому часу уже отдал свой голос.
Сейчас в Петропавловске-Камчатском сильный ветер – до 27 метров в секунду, без осадков. В Вилючинске снег, ветер до 23 метров в секунду, в Елизово небольшие осадки и ветер до 19 метров в секунду.
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