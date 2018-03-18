Избирком российской станции в Антарктиде едва не озвучил итоги голосования

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава избирательной комиссии, созданной на российской полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде, Игорь Идрисов едва не озвучил раньше времени итоги голосования полярников на выборах президента России. По его словам, явка была хорошая — проголосовали все, несмотря на метель и шторм на море.
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе сеанса связи с комиссией станции "Беллинсгаузен" поинтересовалась у председателя о ситуации на месте и отметила, что понимает новизну для него этого процесса.
"На самом деле у нас сейчас метели, снег, сильный ветер, на море шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали", — ответил Идрисов.
Глава ЦИК спросила с улыбкой: "Ну и что там у вас с явкой в таких условиях?".
"Все пришли и проголосовали. Народ здесь разный, результаты у нас… Не знаю, можно сейчас озвучить?" — начал было глава избиркома, но осекся.
"Не-не-не, ни в коем случаем. Не надо", — отметила со смехом Памфилова.
В итоге Идрисов ограничился словами: "Народ с разными взглядами, голосуют по-разному". "Общее мнение, наверное, в том, что пришли и проголосовали", — подытожила Памфилова.
По закону, предварительные результаты выборов запрещено публиковать до завершения голосования на территории всей страны, то есть до 21.00 по московскому времени 18 марта, когда закроются участки в Калининграде.
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