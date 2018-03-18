В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО открылись избирательные участки

ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки открылись в день выборов президента РФ в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО, местных жителей на выборы будут привлекать селфи-конкурсами, рационом спортсменов и завтраком президента.

Гастрономический праздник в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в день выборов откроются 854 участка, из них два организованы в аэропорту и на железнодорожном вокзале Хабаровска, 54 судовых избирательных участка и два участка для граждан РФ без регистрации – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Всего в крае 1,03 миллиона жителей, имеющих право участвовать в голосовании. Досрочно проголосовали почти 4,7 тысячи человек – жители отдаленных районов, моряки, оленеводы в Охотском районе, лесорубы и работники метеостанций.

Жителям Хабаровского края в день выборов обещают настоящий гастрономический праздник. Во всех районах и городских округах региона стартует проект "Народный стол – Наш выбор 27". Впервые на избирательных участках будет организована дегустация продуктов местных производителей и предприятий общественного питания, также участники голосования смогут приобрести продукты со скидкой до 30%.

Так, "Народный стол" в арене "Ерофей" в Хабаровске, где проходил чемпионат мира по бенди, будет особенным – жителям предложат попробовать "рацион чемпиона мира". Это те местные продукты, которые любят наши спортсмены. В меню: рыбные котлеты, папоротник, питьевая вода и йогурты.

В холле гимназии №5 Хабаровска повара одного из ресторанов проведут дегустацию и продемонстрируют "завтрак президента". Это авторские блюда, в рецептуре которых используют дальневосточные продукты. На избирательном участке по улице Пушкина, 60 можно попробовать детскую линейку продуктов: творожки, детские сосиски, продукты с повышенным содержанием витамина С.

В районе имени Лазо тоже удивят избирателей. На центральной площади посёлка Переяславка будут угощать "Амурской ухой", шашлыками, чаем и медом.

По предварительным расчетам, местные производители и торговые сети отдадут под реализацию около 500 тонн продукции. Это колбасные, молочные, кондитерские изделия, сыры, крупы и консервы. В проекте участвуют 245 краевых предприятий – почти все местные производители. Краевые власти отмечают, что "Народный стол – Наш выбор 27" – уникальный для Дальнего Востока проект.

Чайники и смартфоны на выборах в Приморье

Для активного привлечения избирателей на выборы в Приморье 18 марта пройдет конкурс селфи, победители которого получат смартфоны. Для участия нужно в день выборов сделать фотографию в специальной фотозоне рядом с избирательным участком, выложить фотографии в "ВКонтакте" или Instagram c хештегом #ПриморьеВыбирает и хештегом своего муниципалитета. Авторы фотографий, чьи работы собрали больше всех голосов на сайте приморьевыбирает.рф, получат призы. За первое и второе место подарят смартфон, за третье и четвертое место — планшет, обладатели пятого и шестого места получат электронные книги.

В Дальнереченске победители конкурса смогут выиграть телевизор, микроволновую печь, чайник и утюг.

Также приморцы определят рейтинговым голосованием лучшие дизайн-проекты благоустройства парков и скверов, которые будут реконструированы на бюджетные средства в 2018 году. Кроме того, в школах региона пройдет референдум для родителей по вопросам организации образования.

В день выборов почти 75 тысяч человек проголосуют в Приморье по месту пребывания. Многие уже успели проголосовать досрочно. Так, более 80% военных Тихоокеанского флота, которые служат на острове Врангеля, на островах Курильской гряды, на Сахалине и в отдаленных районах Камчатки, отдали свой голос на выборах. Как ожидается, на одном из участков в Большом Камне проголосует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Всего в крае 1325 стационарных избирательных участков, еще 41 участок — в местах временного пребывания избирателей. Кроме того, 221 участок открыли на морских судах, часть экипажей уже проголосовали. По данным на 1 января, в Приморье 1,466 миллиона избирателей.

Видеокамеры на участках в ЕАО

В Еврейской автономной области почти 130,6 тысячи избирателей, из них 57,8 тысячи проживают в областном центре — городе Биробиджане. По данным избирательной комиссии ЕАО, на территории области образованно 184 участковых и шесть территориальных избирательных комиссий.

Накануне выборов избирательная комиссия области провела презентацию комплексов для электронного голосования, также на одном из участков состоялась демонстрация средств видеонаблюдения, которые позволят дополнительно обеспечит открытость проведения голосования и подведения его итогов.

Как сообщила секретарь избирательной комиссии Еврейской автономной области Ольга Ефимова, средства видеонаблюдения на выборах используются не впервые, на выборах президента РФ в марте 2012 года все избирательные участки были оснащены видеокамерами.

"Новшеством на этих выборах стало то, что кроме избирательных участков, а их оснащено средствами видеонаблюдения на территории нашей области 46 (19 — на территории Биробиджана, один – на территории Ленинского района, 10 – в Облученском районе и 16 – в Смидовичском районе), впервые средствами видеонаблюдения оснащены и все территориальные избирательные комиссии", — сказала Ефимова.

В правительстве области РИА Новости сообщили, что в Биробиджан прибыл сенатор Ростислав Гольдштейн. "Он избирался от нашей области и приехал сюда с рабочей поездкой в канун выборов, здесь же он и проголосует", — сообщил собеседник.

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