На Чукотке заявили, что мороз не должен помешать голосованию на выборах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На востоке Чукотского автономного округа в день выборов метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов, но погодные условия не должны повлиять на ход голосования, заявила глава регионального избиркома Оксана Талызина.

Она отметила, что на территории региона открылись 75 избирательных участков, люди идут голосовать уже достаточно активно, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

"У нас сегодня на востоке округа сильная метель с порывами до 28 метров в секунду, а континентальные части как раз в зоне морозов до 48 градусов. Но наши избиратели к этому привычны, поэтому я думаю, что все пройдет хорошо", — сказала Талызина в ходе видеоконференцсвязи с ЦИК России после старта голосования на выборах президента РФ.

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