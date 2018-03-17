В ЦИК рассказали о прикреплении избирателей к другим участкам через МФЦ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве каждое третье заявление о прикреплении к другому участку для голосования в день выборов президента России 18 марта было подано через МФЦ, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"По России практически каждое пятое заявление было написано в МФЦ, по Москве каждое третье заявление было написано в этом центре", — сказал Булаев в ЦИК России перед началом голосования на выборах президента России.

Всего на этих выборах было подавно свыше 5,6 миллиона таких заявлений.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля принимали аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием заявлений в МФЦ, на портале госуслуг и в ТИКах завершился 12 марта. Те, кто не успел подать заявление одним из этих способов, все же могли получить возможность проголосовать на другом участке, но для этого им нужно было до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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