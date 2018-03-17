МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около 1,6 миллиона россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" через портал госуслуг, сообщил в субботу вечером глава федерального Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Центризбирком в процессе подготовки к проведению выборов президента РФ предлагал огромное количество разных инноваций, чтобы сделать саму процедуру более прозрачной… Одной из новинок этой кампании стала система "Мобильный избиратель", когда можно было выбрать удобный участок для голосования с помощью портала "Госуслуги", — напомнил министр на торжественном мероприятии ЦИК, посвященном началу голосований.

"Цифра избирателей, которые воспользовались таким сервисом, весьма впечатляет — это 1,6 миллиона человек", — сказал он.

"Также мы предоставляем сервис видеонаблюдения участков… Всего более 46 тысяч камер будут обеспечивать возможность онлайн-наблюдения за всей процедурой голосования, подсчета голосов и уже подведения итогов", — добавил министр.

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