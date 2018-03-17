Глава Приднестровья призвал российских избирателей проголосовать 18 марта

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в субботу призвал проживающих и находящихся в республике российских граждан проголосовать на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На территории Приднестровья, где проживают более 200 тысяч граждан РФ, планируется открыть 24 избирательных участка: десять в Тирасполе, шесть в Бендерах, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске.
"Призываю каждого приднестровского россиянина, всех, кто заинтересован в развитии страны, исполнить свой долг и опустить в избирательную урну бюллетень, в котором будет отражено видение будущего Российской Федерации – нашего с вами будущего", — говорится в обращении Красносельского, которое цитирует пресс-служба.
Он отметил, что голоса приднестровцев вносят весомый вклад в дело определения будущего России. "Участвуя в российских выборах, мы закладываем основу дальнейших позитивных преобразований сразу двух государств, у которых общее не только прошлое, но и, уверен, будущее", — подчеркнул приднестровский лидер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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