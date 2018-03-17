Федотов пообещал, что СПЧ "не даст в обиду" наблюдателей от "Голоса"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не даст в обиду наблюдателей на выборах от ассоциации "Голос", заявил глава совета Михаил Федотов.
Ранее замруководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что у ОП РФ есть целый ряд замечаний к работе движения "Голос", и призвал их прекратить грубо нарушать этические нормы общественных наблюдателей.
"Мы не дадим в обиду ни члена нашего Совета Лилию Шибанову, которая была одним из основателей "Голоса" в свое время, ни тех ее коллег, которые честно выполняют свою миссию по наблюдению на выборах", — приводятся на сайте СПЧ слова Федотова.
Он отметил, что бороться с честными наблюдателями — значит потворствовать фальсификаторам, лицам, совершающим уголовное преступление или как минимум административное правонарушение.
"Напротив, сотрудничать с честными наблюдателями, как это последовательно делает ЦИК России под руководством Эллы Памфиловой, значит содействовать формированию культуры честных, открытых и прозрачных выборов в нашей стране", — добавил Федотов.
Памфилова в субботу рассказала РИА Новости, что представителям "Голоса" гарантируются равные права с другими наблюдателями на выборах президента России. По ее словам, если хоть один наблюдатель, который изъявит желание пойти и будет не востребован, ЦИК окажет содействие, чтобы человек мог прийти и наблюдать.
Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.
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