Избирательная система полностью готова к голосованию, заявила глава ЦИК

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательная система России накануне выборов президента РФ 18 марта полностью готова к голосованию, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Четырнадцатого марта мы провели общероссийское совещание со всеми комиссиями, в том числе участковыми. Сверили часы, обговорили существующие проблемы. По итогам могу утверждать, что в результате предпринятых усилий наша избирательная система стала одной из самых прозрачных в мире, она полностью готова к выборам", — сказала собеседница агентства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").