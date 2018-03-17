ЦИК спокойно смотрит на слова ангажированных экспертов, заявила Памфилова

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ спокойно смотрит на заявления ангажированных экспертов о "грязных методах" ЦИК, выборы все расставят по своим местам, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я полагаю, что эта откровенная ложь проявится во время выборов, а то, как пройдут выборы — все расставит на свои места. Поэтому спокойно смотрим на все эти жалкие потуги с разных сторон. Поскольку никаких мыслей и желания где-то "нахимичить" и исказить итоги голосования у нас нет", — заявила Памфилова в интервью РИА Новости, комментируя звучащие в преддверии выборов заявления об их нелегитимности и "грязных методах" ЦИК.