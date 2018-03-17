Памфилова: международные наблюдатели сами решают, какие субъекты посетить

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели сами решают, какие субъекты России им посетить в ходе выборов президента РФ, Центризбирком готов оказывать им полное содействие и надеется на то, что их оценки будут основаны на реальном опыте, а не на "заранее подготовленных выводах", заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

Ранее Памфилова призвала международных наблюдателей ехать, в том числе, на Северный Кавказ, чтобы они сами посмотрели, как проходят выборы там.

"Мы не распределяем международных наблюдателей по субъектам России, они сами решают, куда поехать. Мы полностью открыты и готовы оказывать содействие на всей территории нашей страны и за рубежом. У нас нет закрытых участков для наблюдателей. Ряд из них уже выразил желание работать в Крыму. Надеюсь, что присутствие международных наблюдателей будет способствовать прозрачности и открытости выборного процесса. А их оценки будут основаны на реальном опыте, а не каких-то заранее подготовленных выводах", — сказала Памфилова.

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Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек.