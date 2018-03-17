МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя звучащие уже оценки о нелегитимности выборов президента, голосование на которых состоится 18 марта, заявила, что "апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, бессмысленно".

"Если задолго до дня голосования одна довольно известная дама, как пишут в СМИ, угодливо рапортует своим зарубежным заказчикам о том, что у них уже заранее готов полный набор "фальсификаций", который они сразу же после выборов вывалят на голову обалдевшей мировой общественности и покажут "грязные" методы ЦИК, то остается лишь развести руками", — заявила Памфилова в интервью РИА Новости накануне дня голосования.

"Апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, – бессмысленно", — добавила она.

Центризбирком, уточнила глава ведомства, прекрасно понимает, что "есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства".

"На самом деле, многие из них – именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными – мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств. Так что хуже?", — отметила Памфилова.

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