Выборы 2018

Памфилова: не стоит апеллировать к совести отрабатывающих русофобский хлеб

19:1817.03.2018
Новости
02480
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время интервью на радиостанции Эхо Москвы. 14 марта 2018Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время интервью на радиостанции Эхо Москвы. 14 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя звучащие уже оценки о нелегитимности выборов президента, голосование на которых состоится 18 марта, заявила, что "апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, бессмысленно".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Памфилова заявила, что на выборах нечего скрывать от наблюдателей

"Если задолго до дня голосования одна довольно известная дама, как пишут в СМИ, угодливо рапортует своим зарубежным заказчикам о том, что у них уже заранее готов полный набор "фальсификаций", который они сразу же после выборов вывалят на голову обалдевшей мировой общественности и покажут "грязные" методы ЦИК, то остается лишь развести руками", — заявила Памфилова в интервью РИА Новости накануне дня голосования.

"Апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, – бессмысленно", — добавила она.

Центризбирком, уточнила глава ведомства, прекрасно понимает, что "есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства".

Презентация информационного обеспечения выборов президента РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В ЦИК ожидают около 1,5 тысячи международных наблюдателей на выборах

"На самом деле, многие из них – именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными – мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств. Так что хуже?", — отметила Памфилова.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru после 20.00

Демократия в безопасности: как автоматика делает выборы быстрыми и прозрачными
© Инфографика
Как автоматика делает выборы быстрыми и прозрачными

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена