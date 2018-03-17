В ТИК ожидают "хорошей" явки россиян, которые будут голосовать за рубежом

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава территориального избиркома, созданного для координации работы зарубежных участковых комиссий в ходе выборов президента России, Василий Волков ожидает хорошей явки россиян за рубежом в день голосования 18 марта.

Он отметил, что их территориальная комиссия получает "сотни звонков", в основном с вопросами о том, как проголосовать, как добраться до участка, какие документы нужно иметь, чтобы получить бюллетень.

"Чувствуется такой хороший настрой у наших граждан, которые в это время будут находиться за пределами Российской Федерации. Думаю, что явка будет хорошей", — сказал Волков журналистам в субботу.