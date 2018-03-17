Голосование 18 марта будет проходить примерно на 250 участках за рубежом

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Голосование в день выборов президента России 18 марта будет проходить примерно на 250 зарубежных избирательных участках, сообщил председатель территориального избиркома, созданного для координации работы зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.

"На завтра планируется голосование примерно на 250 избирательных участках, это будет основная доля участников выборов за пределами территории РФ. Мы уверены, что посольства и генконсульства, которые по закону и по решению ЦИК организуют эти выборы, сделают так, чтобы каждый желающий мог проголосовать", — сказал Волков журналистам в субботу.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").