МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Британии из-за высылки российских дипломатов пришлось поменять состав участковых комиссий, созданных для голосования россиян на выборах президента России 18 марта, сообщил глава территориальной избирательной комиссии, созданной для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий Василий Волков.

"Есть некоторые проблемы, мы получили совсем недавно из посольства в Великобритании такой документ, который говорит о том, что необходимо с учетом высылки 23 наших дипломатов менять состав участковых избирательных комиссий", — сказал Волков журналистам в субботу.

Он пояснил, что документ от имени посольства России в Британии с просьбой заменить состав членов УИК. "Это было сделано", — добавил председатель ТИК.