Острых сигналов о нарушении дня тишины в ЦИК пока не поступало

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Острых сигналов о нарушении дня тишины, предшествующего голосованию на выборах президента России, в Центризбирком пока не поступало, комиссия мониторит и ситуацию в интернете, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Пока каких-либо острых сигналов нет. Жалобы, поступающие по интернету, мы изучаем, пока ничего нет. Отслеживаем, мониторим", — сказала Гришина в ответ на вопрос о том, зафиксировал ли ЦИК какие-то сигналы о нарушении дня тишины.

По закону, запрет на агитацию вступает в силу за сутки до голосования — объявляется день тишины. Такая норма существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям возможность в спокойной обстановке определиться с выбором. День тишины перед голосованием на выборах президента России начался в каждом регионе в полночь по местному времени с 16 на 17 марта.

В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит "в тишине" обдумать свой выбор и решить, за кого они проголосуют 18 марта. Только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, размещенные ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах сегодня могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от входа в здание, где находится помещение для голосования, и при наличии выходных данных.