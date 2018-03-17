Самому старшему наблюдателю на выборах-2018 исполнилось 83 года

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Самому молодому общественному наблюдателю от "Национального общественного мониторинга" (НОМ), который будет работать на избирательных участках в день выборов президента России, 18 лет, а самому возрастному 83 года, сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Самому молодому наблюдателю НОМ 18 лет, а самому пожилому 83 года. Это скорее исключение, средний возраст наблюдателей от 18 до 30 лет, которые имеют пользоваться смартфонами, понимают, что такое блокчейн, которым интересны новые современные технологии",- сказал Коломойцев.

По словам федерального координатора НОМ Елены Бабченковой, все наблюдатели подготовлены и знают, что делать, если они заметят нарушения на избирательном участке.

"Все данные о нарушениях, о явке, о результатах выборов будут после 21.00 18 марта появляться на портале НОМ", — добавила она.

Ранее Коломойцев сообщил, что на данный момент от НОМ зарегистрировано 107 тысяч наблюдателей, которые в день выборов будут работать на участках.