НОМ направит более 107 тысяч наблюдателей на выборы президента России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Общественное наблюдение на выборах президента России 18 марта от "Национального общественного мониторинга" (НОМ) на избирательных участках будут проводить как минимум 107 тысяч человек, которые зарегистрировались в системе, сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"На данный момент в системе 107 тысяч 287 человек — это те наблюдатели, которые выйдут на избирательные участки. Но регистрация продолжается, сейчас идет пиковая активность… Для того чтобы подготовить такое большое количество наблюдателей, мы проводили обучение… В четверг мы проводили вебинар — 29 тысяч 200 человек одновременно смогли обучиться на нашем вебинаре",- сказал Коломойцев.

По его словам, это рекордное количество обучающихся одновременно.

В свою очередь коллега Коломойцева по НОМ Алена Булгакова добавила, что, скорее всего, в общей сложности будет зарегистрировано порядка 110 тысяч наблюдателей.

Как отметил Коломойцев, в ходе избирательной кампании НОМ провел исследования по работе нотариусов по заверке документов кандидатов, составил рейтинг избирательных комиссий, после чего многие смогли поправить свою работу.

"Проверили готовность МФЦ к "мобильному избирателю", сейчас мы проверяем информацию, что там, где люди открепились от своих участков, они действительно ушли из списков избирателей, чтобы не было двойного списка", — добавил координатор НОМ.