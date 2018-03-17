НОМ еще не решил, наблюдать ли за российскими выборами на Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) пока не определился, будут ли наблюдатели от ассоциации присутствовать на Украине, где осложнилась обстановка с голосованием на выборах президента России, сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Там очень сложная ситуация. Сейчас она до конца решается — будут или нет там наши наблюдатели. Посмотрим, как там будет развиваться ситуация", — сказал он.

"Вообще за рубежом большой штат наблюдателей. Мы даже не ожидали такой интерес наших граждан, проживающих за рубежом. У нас пошел большой вал сообщений о готовности наших граждан быть наблюдателями на выборах, даже активнее, чем наши граждане на территории России",- добавил Коломойцев.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".