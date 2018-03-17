В ЦИК сообщили, что следят за голосованием на выборах-2018 на Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ЦИК России следит за ситуацией по голосованию на выборах президента РФ на Украине и находится в контакте с ОБСЕ, вопрос об обращении в международные инстанции в связи с заявлением главы МВД Украины о недопуске россиян на избирательные участки будет рассмотрен после того, как пройдёт голосование, заявил в субботу РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев.
Ранее он сообщил, что Россия может обратиться в подразделения международного суда ООН и ЕСПЧ.
"Будем смотреть, как пройдет завтрашнее голосование. Во-первых, это функция МИД, мы можем здесь, во-первых, с точки зрения консультантов выступать, во-вторых, собрать конкретный материал — чтобы фактура была. Мы сигналы им послали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события",- сказал Лихачев, отвечая на вопрос, когда ЦИК намерен обратиться в ЕСПЧ или международный суд ООН.
По его словам, сейчас Центризбирком внимательно следит за ситуацией с голосованием россиян на Украине. "Мы только что закончили консультации с председателем зарубежной ТИК Василием Волковым. У нас у всех общие позиции. Решили поддерживать это взаимодействие, мониторить ситуацию силами, которые у нас есть — и сегодня накануне голосования, и, конечно, завтра, и быть в контакте с представителями ОБСЕ", — добавил он.
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в пятницу в Facebook.
В документе указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.