Косачев рассказал о числе международных наблюдателей на выборах президента

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 1,5 тысячи иностранных наблюдателей зарегистрированы на выборах президента России 18 марта, это абсолютный рекорд, подтверждающий международный интерес к выборам и максимальную открытость России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Общее число международных наблюдателей, аккредитованных на выборах президента РФ, превысило 1,5 тысячи. Это абсолютный рекорд, на прошлых президентских выборах их было чуть более одной тысячи", — сказал Косачев на встрече с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Как отметил сенатор, такая цифра свидетельствует как о высоком интересе международной общественности к предстоящему голосованию, так и открытости России.
"Речь идет о максимальной открытости ЦИК и других органов, отвечающих за организацию и проведение выборов, стремление России к тому, чтобы международное представительство было максимально широким и открытым", — подчеркнул он.
Косачев сообщил, что приглашения стать наблюдателями на выборах президента России были направлены в адрес парламентов 41 страны, шести международных организаций, а также были сделаны около 500 индивидуальных приглашений зарубежным политикам и общественным деятелям.
"Здесь мы ориентировались как на собственные контакты, так и на рекомендации российских и международных неправительственных организаций", — уточнил сенатор.
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