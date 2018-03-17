В Брюсселе на выборах президента России проголосуют потомки Пушкина

БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Потомки "первой волны" эмиграции, в том числе прямые потомки поэта Александра Пушкина, как ожидается, проголосуют в воскресенье на выборах президента РФ на участке в посольстве в Брюсселе, сообщил в субботу журналистам российский посол Александр Токовинин.

В Бельгии будет открыты два избирательных участка: в посольстве России в Брюсселе и в Генконсульстве в Антверпене. У всех российских граждан, имеющих при себе действующий паспорт, есть возможность принять участие в голосовании.

"На учете российских консульских учреждений состоят порядка 5 тысяч граждан РФ. Среди них есть и потомки так называемой "первой волны" эмиграции, в том числе — прямые потомки великого поэта Александра Сергеевича Пушкина — Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, которые обозначили свое намерение принять участие в выборах", — говорится в распространенном диппредставительством комментарии посла в связи с выборами.

В посольстве отметили, что проголосовать смогут и граждане, находящиеся в стране с туристическими целями или рабочим визитом.

На президентских выборах в 2012 году в Бельгии проголосовало более 1,7 тысячи человек.