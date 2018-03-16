Песков: приближающиеся выборы президента России многим не дают покоя

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Приближающиеся выборы президента России многим не дают покоя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что, скажем так, приближающиеся выборы президента, конечно, многим не дают покоя. Путин многим не является комфортным президентом в силу своей убежденной последовательной позиции по отстаиванию интересов России", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли, на его взгляд, снижена антироссийская риторика после выборов.