В МИД считают решение Киева по выборам вмешательством в дела России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента РФ является открытым вмешательством во внутренние дела Москвы, заявил МИД РФ.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.