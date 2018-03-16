Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия призывает Киев выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить россиянам право проголосовать на президентских выборах в российских диппредставительствах, заявил РИА Новости по телефону постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook. В нем также указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента России на Украине.
"Вы сами видите, как украинские власти исполняют свои международные обязательства, наплевательски относятся к конституционным правам граждан. Мы задействуем ресурсы ОБСЕ, привлекаем внимание, задействуем специальную мониторинговую миссию, в мандате которой прописана необходимость информировать государства-участников обо всех нарушениях прав человека, а это прямое нарушение прав граждан – реализовывать свои конституционные права на выборах", — заявил Лукашевич, комментируя решение украинских властей.
Он добавил, что российское представительство при ОБСЕ будет привлекать внимание организации и стран-участниц к происходящему на Украине. "Задействуем все каналы, конечно, это очень тревожный сигнал накануне наших выборов", — заявил постпред.
"Мы апеллируем к тому, что все обязательства должны быть выполнены в полной мере и людям должно быть предоставлено право (участвовать в выборах)", — сказал Лукашевич.
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