ЦИК и МИД России обсудят заявление Киева о голосовании россиян

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Центризбирком планирует в самое ближайшее время провести консультации с рабочей группой МИД России по организации голосования на выборах президента РФ и с другими министерствами и ведомствами после заявления главы МВД Украины о недопуске россиян на избирательные участки в ходе президентских выборов, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.
"Завтра, может быть даже сегодня вечером мы проведем консультации и с Василием Петровичем Волковым, который возглавляет комиссию по организации голосования за рубежом, войдем в контакт с рабочей группой МИД России по организации голосования на выборах президента РФ, проведем консультации с другими компетентными министерствами и ведомствами РФ", — сказал Лихачев.
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.
В документе указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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