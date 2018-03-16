В ЦИК раскритиковали позицию Киева о препятствии голосованию на выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заявление Киева о воспрепятствовании голосованию на выборах президента России в диппредставительствах на Украине — еще один шаг в сторону от цивилизованности, считает член ЦИК Василий Лихачев.

"Это заявление действительно фиксирует тот факт, что Украина делает еще один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с Уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать", — сказал Лихачев РИА Новости.

Он отметил, что юридически Россия может констатировать нарушение общепризнанных прав и свобод человека. "Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ, а может быть, даже в подразделениях Международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — считает он.

По словам члена комиссии, в силу статуса ЦИК не обладает большими полномочиями в данном вопросе, но, по его убеждению, вскоре последует заявление МИД. Лихачев добавил, что в ближайшее время Центризбирком проведет консультации с рабочей группой министерства по организации голосования на выборах президента за рубежом.

МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства России для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook. Министр пояснил: с учетом того, что Россия намерена провести голосование и в Крыму, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента России на Украине.

Вопиющее нарушение права

Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам — гарантам Минских соглашений.

Кроме того, по словам сенатора, эту тему обсудят на пленарном заседании Совета Федерации 21 марта, а позже российская делегация поднимет ее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Сенатор Константин Косачев считает, что недопуск российских граждан в дипмисии, то есть на территорию собственной страны, будет еще одним наглядным подтверждением продолжающегося процесса "деградации украинской государственности".

На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

В Крыму и Севастополе выборы президента пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее Киев направил Москве ноту протеста по этому поводу. Украина заявляла, что будет настаивать на санкциях против организаторов выборов на полуострове.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.