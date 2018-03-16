Более 2,7 тысяч россиян досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах

МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Более 2,7 тысячи граждан России досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

Ранее досрочное выездное голосование на выборах президента РФ прошло в шести белорусских городах, в общей сложности со своим волеизъявлением в течение одного дня определились более тысячи граждан РФ. Кроме того, досрочное голосование организовано на площадке строительства Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область), где специалисты из РФ работают вахтовым методом.

"По последней информации, за три дня, с 14 по 16 марта, на площадке строительства БелАЭС проголосовали более 1,7 тысячи человек. Таким образом, общее число проголосовавших досрочно по Белоруссии уже превышает 2,7 тысячи", — рассказал Маскалев.

Он уточнил, что голосование на БелАЭС завершится сегодня в 20.00 и число пришедших на участки еще может увеличиться. В основной день выборов, 18 марта, на территории Белоруссии будут работать 13 участков: в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 08.00 до 20.00.

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих, прошедших в 2012 году. Тогда явка составила более 13,5 тысячи человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков. Кроме того, россияне часто приезжают в Белоруссию в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.