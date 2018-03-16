В ЦИК рассказали об условиях проверки регионов после выборов

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. ЦИК будет разбираться в ситуации в регионах, где было подано большое количество заявлений о голосовании вне места прописки, если много подавших такие заявления избирателей не придут на президентские выборы, заявил в пятницу замглавы Центризбиркома Николай Булаев на заседании комиссии.
Он сказал, что поступает информация о большом количестве заявлений по голосованию вне места прописки из Петербурга.
"Я бы не комментировал эту ситуацию (по Петербургу), мы работаем в рамках закона. По ситуации, связанной с "мобильным избирателем", с тем, что в Санкт-Петербурге: пока мы не можем ответить на вопрос, по какой причине достаточно большое количество избирателей уехало, написав заявления в другие регионы", — заявил Булаев.
"Если после дня голосования выяснится, что эти избиратели в достаточно заметном количестве не приехали, то будет исследоваться ситуация, каким образом были написаны эти заявления, добровольно или кто-то за них постарался", — добавил он.
На 15 марта ЦИК России получил свыше 5,6 миллиона заявлений от избирателей, которые решили воспользоваться новым механизмом и проголосовать в день выборов на другом участке, а не по месту прописки.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избиркомы, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимают заявления от тех, кто не хочет голосовать по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. В основном прием таких заявлений завершился 12 марта, но те, кто не успел это сделать, все еще смогут проголосовать на другом участке — для этого нужно до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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