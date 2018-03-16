Информслужба штаба Путина получила за два месяца более 26 тысяч звонков

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 26 тысяч звонков поступило на телефонную линию информационной службы избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина за все время ее работы, при этом в последние два дня количество звонков почти удвоилось, а лидерами по обращениям являются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Самарская области, сказала журналистам оператор информслужбы Татьяна Васильева.

"За последние два месяца работы информационной службы штаба поступило более 26 тысяч звонков от граждан", — сказала Васильева.

Чаще всего, уточнила она, звонки поступали от многодетных матерей, пенсионеров, а наиболее интересующими темами были социальная сфера, ипотека, долевое строительство. Немало было и личных вопросов, просьб и пожеланий в адрес Путина.

При этом, по ее словам, "за последние два дня количество звонков увеличилось практически в два раза, и больше всего звонков поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Челябинской и Самарской области".

Телефонная линия информационной службы штаба Путина начала работу 15 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.