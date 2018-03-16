В приемную штаба Путина за два месяца обратились 62 тысячи человек

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Общественная приемная кандидата в президенты России Владимира Путина за два месяца работы получила 62 тысячи обращений от граждан, каждый третий из обратившихся пришел лично, а каждый пятый использовал специальную форму на сайте избирательного штаба, рассказала журналистам сопредседатель штаба Елена Шмелева.

"Мы работаем два месяца во всех регионах. За это время мы получили 62 тысячи обращений от граждан. Примерно половина — это обращения по телефонной линии, каждый третий пришел лично в наши приемные. Каждый пятый — это избиратели, которые оставили обращение через форму на сайте", — сказала Шмелева.

Она уточнила, что граждане оставляли обращения по широкому спектру вопросов. "На первом месте стоит все, что связано с жильем, с качеством и стоимостью услуг ЖКХ, с медицинским и социальным обслуживанием, с поддержкой вкладчиков, дольщиков, ипотечных заемщиков. Также все, что связано с вопросами поддержки молодых кадров и развития сельского хозяйства, технологий, которые могли бы существенно улучшить качество жизни, экономические вопросы", — уточнила сопредседатель штаба.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").