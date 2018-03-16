Памфилова проведет в "Зарядье" прием в честь международных наблюдателей

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова в преддверии дня голосования проведет в парке "Зарядье" прием в честь международных наблюдателей, которые приехали в Россию для работы на выборах президента России.

"Хотел проинформировать, что завтра с 18.00 до 22.00 председатель ЦИК Российской Федерации Элла Александровна Памфилова проводит прием в честь международных наблюдателей, на который все члены ЦИК и руководители подразделений аппарата приглашены", — сообщил в ходе заседания в пятницу один из сотрудников Центризбиркома.

"Это все происходит в парке "Зарядье", — добавил он.

Сотрудник отметил, что руководство Центризбиркома – и председатель, и замглавы ЦИК Николай Булаев, и секретарь комиссии Майя Гришина — встречаются с иностранными делегациями, поскольку принять их всех глава ЦИК просто физически не сможет в отведенное время.

Ранее Памфилова сообщала, что общее число международных и иностранных наблюдателей на нынешних выборах приблизилось к 1,5 тысячи человек.

Выборы президента пройдут 18 марта.