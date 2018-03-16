Выборы 2018

В Палестине проходят выборы президента России

17:4816.03.2018
Новости
(обновлено: 17:51 16.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 годаОтпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар — РИА Новости. Сотни российских граждан, которые живут на палестинских территориях, находятся там в служебных командировках или туристических поездках, начали в пятницу голосовать на выборах президента РФ.

Продукция с символикой выборов президента РФ 2018. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Выборы проходят на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по подсчетам дипломатов, проживают в общей сложности 864 избирателя.

"Надеемся, что как минимум половина придет. По тому, что мы слышали от наших граждан за последние недели, энтузиазм был очень большой. Все звонили и говорили: "Мы обязательно придем". Даже называли время, когда придут", — сказал российским журналистам представитель РФ при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Первыми в Палестине проголосовала семья Баргути — муж, жена и взрослый сын. "Сегодня очень важный день для нас — мы выбираем наше завтра, наше будущее. Будущее наших детей, их хорошее образование, возможность найти интересную работу. Будущее наших пожилых родителей, их качественное медицинское обеспечение, возможность достойно встретить старость. Будущее всей нашей страны, чтобы она была достойным и уважаемым партнером на внешнеполитической арене", — говорит Галина Баргути.

"События, которые происходят в России, особенно в это время, интересуют многих. Россия стала играть большую роль на международной арене, и я думаю, что люди неравнодушны. Большинство (россиян — ред.) здесь, мне кажется, будут участвовать, потому что выбор будущего твоей страны отражается на судьбах всего мира", — сказал ее супруг Мунзер.

Жители чабанской стоянки Харанор во время досрочного голосования на выборах президента РФ в селе Цокто-Хангил Забайкальского края. 15 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Российские дипломаты подготовили четыре пункта для голосования. "Для северных провинций Западного берега это Наблус, для центра — Рамалла, для южных провинций — Вифлеем. Выборы проходят и в секторе Газа. В связи с тем, что на оккупированных территориях жителям все-таки не так просто передвигаться, каждый найдет ближайший для себя пункт и проголосует", — отметил Аганин.

Безопасность обеспечивает местная полиция и частные охранные структуры. На входах в участки установлена рамка металлоискателя, у которой дежурят как минимум пара охранников, в том числе обязательно женщина. Основной поток избирателей дипломаты ждут в пятницу, когда у палестинцев выходной, но участок в Рамалле будет открыт в воскресенье.

Досрочное голосование в пятницу прошло и в Израиле, где работали участки в Ашкелоне и Тель-Авиве. В воскресенье принять участие в выборах можно будет там же и еще в 12 крупнейших городах страны. Посол Александр Шеин в пятницу обратился к соотечественникам, постоянно проживающим или временно находящимся в Израиле, с призывом прийти на один из 14 избирательных участков и проголосовать. "Важен голос каждого", — процитировала его пресс-служба посольства.

Образец избирательного бюллетеня для выборов президента РФ 18 марта 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

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