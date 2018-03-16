В приемную штаба Путина в Москве поступило более пяти тысяч обращений

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Наибольшее число обращений в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина поступило в Москве — более 5 тысяч, также активны были жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Свердловской и Новосибирской областей, Краснодарского края, сообщила журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

"Наиболее активная приемная у нас была, конечно же, московская. Это свыше 5 тысяч обращений. Это также Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская области, Краснодарский край, Ростов-на-Дону. Это наиболее активные общественные приемные — и по количеству обращений, и по количеству предложений", — сказала Шмелева.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").