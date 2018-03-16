Российские военные на авиабазе Хмеймим досрочно проголосовали на выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военные и гражданский персонал российской авиабазы Хмеймим в Сирии досрочно проголосовали на выборах президента, сообщается на сайте телекомпании ВС РФ "Звезда".

"Российский воинский контингент в Сирийской Арабской Республике принял участие в досрочных выборах президента Российской Федерации. Голосование в Сирии проведено в пятницу, поскольку этот день является выходным днем в стране. Избирательный участок был открыт на авиабазе Хмеймим", — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.