Собянин заверил, что "устроить карусели" на выборах в Москве невозможно

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что "устроить карусели" на выборах президента в Москве будет невозможно.

Он напомнил, что на выборах президента РФ 18 марта каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. При этом мэр подчеркнул, что проголосовать можно будет только один раз независимо от количества поданных заявлений.

"Конечно, провокаторов хватает. Не сомневаюсь, что по сложившейся "доброй" традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные "карусели" будет невозможно", — написал градоначальник в своем блоге.

Собянин напомнил, что прием заявлений о голосовании по месту пребывания закончился 4 дня назад, и для того, чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком сверили списки "мобильных избирателей". По их данным, около 3450 человек подали несколько заявлений о голосовании на разных избирательных участках, написал мэр.

"Скорее всего, у большинства этих людей просто поменялись планы на 18 марта. С удивлением узнал, что порядка 40 граждан подали от 3 до 8 заявлений на разных участках. Видимо, они хотели проверить систему "мобильный избиратель" на прочность", — написал Собянин.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогли обратиться чуть позже — с 25 февраля. По последним данным, такой возможностью уже захотели воспользоваться свыше 700 тысяч российских избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.